Ventimiglia, fulmine cade vicino a peschereccio. Le immagini choc

Ventimiglia. L’improvviso temporale di ieri non ha causato danni e disagi solo a terra. Ne sa qualcosa l’equipaggio di un peschereccio della flotta bordigotta – il Dea Simona – che si trovava, al momento più intenso della tempesta, a pescare gamberi nella famosa “Cala del Cimitero”, circa 10 miglia nautiche al largo della Citta di Confine.

Il caso vuole che ad un tratto, un potente fulmine si sia abbattuto in mare a poche centinaia di metri di distanza dall’imbarcazione, spaventando chi era bordo in quel momento, ma fortunatamente senza causare danni al natante o ferite all’equipaggio. Quei paurosi momenti sono documentati in un video che vi proponiamo.