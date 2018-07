Ventimiglia. Il 19 agosto “Echoes the Pink Floyd tribute show” live al teatro Romano di Ventimiglia. La magia del live a Pompei rivive al teatro romano all’interno dell’area archeologica di Albintimilium con un suggestivo concerto tributo ai Pink Floyd.

Il teatro designa un’opera edificata a Ventimiglia vicino alla via Julia Augusta tra il II e III secolo nella parte occidentale della citta’.

“Come gruppo abbiamo lavorato sodo – dice il portavoce della band Max Borelli - perché ci tenevamo davvero tanto ad esibirci in un contesto così importante e suggestivo. Ringraziamo tutti coloro che si sono attivati per questo nuovo progetto, il Sindaco in primis, la giunta ma anche tutti i collaboratori e l’ufficio manifestazioni. Prenotazioni e biglietti saranno disponibili a partire dal 20 luglio presso il negozio Foto Carlo di Vallecrosia”.