Ventimiglia. “Da oggi il Ponente è un pochino più ricco con questa pista ciclabile”. Lo ha detto il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso dell’inaugurazione della “Ciclovia Pelagos”: due chilometri di ciclopedonale che collega, anche con una passerella di circa 110 metri, le passeggiate a mare di Ventimiglia e Camporosso. Una ciclovia che attraversa l’oasi faunistica del Nervia e che dal lungomare della città di confine risale per la vallata, con un parco urbano attrezzato che nasce in un’ex area ferroviaria.

Centinaia di persone hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione, avvenuta alle 18,30. Tante le autorità civili e militari, dal prefetto Silvana Tizzano, al questore Cesare Capocasa, al vicecomandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il tenente colonnello Pier Enrico Burri. Presenti tutti i sindaci del comprensorio. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola e il nipote Marco nelle vesti di assessore regionale.

Giovanni Toti, presidente Regione Liguria



“Sono stati quattro anni di lavoro intenso assieme alla Regione e al Comune di Camporosso”, ha affermato il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, “Una sfida incredibile che ci ha permesso di riqualificare un territorio di tremila metri quadrati delle ferrovie, valorizzando così un’oasi naturalistica e un parco urbano di qualità”. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Camporosso, Davide Gibelli: “E’ una giornata importante, non solo per il nostro comprensorio, ma per tutta la Liguria, perché inauguriamo un’opera che ha carattere sovracomunale e che può essere il fiore all’occhiello di tutta la regione. Un traguardo realizzato grazie alla fatica profusa da centinaia di persone, che hanno collaborato, perché senza un lavoro di equipe non saremo mai arrivati a questo punto. E mi riferisco a progettisti, direttori di lavoro, imprese, entri pubblici e privati e operai”.

Il governatore Toti ha sottolineato l’importanza del cicloturismo, definendo la Ciclovia Pelagos “un’eccellenza dell’intero Ponente. E’ un nuovo tratto di ciclabile che si aggiunge a un sistema, che speriamo possa crescere ancora, perché la richiesta è moltissima. Un servizio in più per i cittadini di Ventimiglia e per chi viene a fare turismo in questo territorio”.