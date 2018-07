Ventimiglia, dipendente comunale moroso: l’Ente gli pignora parte dello stipendio

Ventimiglia. Un dipendente comunale si è visto notificare da un collega un atto di pignoramento in quanto debitore, nei confronti dell’Ente per cui lavora, di € 2857,93. Per rientrare in possesso della somma, il Comune tratterrà mensilmente, dallo stipendio del dipendente, 143,05 euro per venti mesi oltre ad una rata finale da € 139,98.

Il dipendente in questione, inoltre, ha in corso “in quanto contratti stipulati antecedentemente alla ricezione da parte dell’Ente” la cessione di un quinto dello stipendio, con trattenuta mensile in busta paga di € 270 con scadenza agosto 2027 e una “delegazione di pagamento con trattenuta mensile in busta paga di € 271 con scadenza luglio 2027”.