Ventimiglia, “Dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo a sassate”. Afgani rapinano pakistano: denunciati

Ventimiglia. Lo hanno avvicinato con l’inganno, promettendogli un passaggio per Nizza e poi lo hanno minacciato: “Dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo a sassate”. Un gruppo di sei stranieri di origine afgana, tra i 20 e i24 anni, ha rapinato un pakistano di tutti i suoi averi: 650 euro e le scarpe che aveva ai piedi. E’ successo in via Tenda, nei pressi del passaggio a livello.

La vittima ha sporto denuncia presso il commissariato di polizia. Il gruppo di aggressori è stato individuato poco dopo dagli agenti che, raccolte le dichiarazioni del pakistano, si sono messi sulle tracce dei rapinatori. Per quattro di loro è scattata la denuncia per il reato di rapina aggravata.