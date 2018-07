Ventimiglia, continuano i controlli dell’Arma al mercato settimanale

Ventimiglia. I Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia stanno proseguendo nelle operazioni di intensificazione dei servizi in occasione del mercato settimanale del Venerdì, già intraprese da alcune settimane.

Le attività, rivolte al contrasto serrato e capillare del fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, stanno portando al sequestro di numerosi capi dei più importanti marchi di moda riportanti segni di evidente contraffazione.

Dopo le diverse centinaia di sequestri operati nelle settimane scorse, questa mattina i Carabinieri, in azione già dalla prima mattina, hanno deferito in stato di libertà per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 2 soggetti senegalesi, sorpresi con quasi 80 articoli tra borse, portafogli, marsupi e cappelli.

Nonostante la diminuzione di venditori abusivi presenti tra le aree mercatali, frutto dell’efficacia dei servizi intrapresi, sono rilevanti dunque i risultati ottenuti dai militari per l’impegno profuso nel voler garantire il regolare svolgimento dell’evento a tutela dei venditori autorizzati e dei consumatori.

Nel corso del pomeriggio proseguiranno i servizi con numeroso personale impiegato sia in uniforme che in abiti borghesi nell’ambito di un programma di intensificazione dei servizi preventivi e repressivi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia per il periodo estivo.