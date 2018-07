Ventimiglia. Sono circa un migliaio i manifestanti che sono già arrivati nel piazzale delle Gianchette.

E’ partito il corteo che si dislocherà attorno alla parte alta della città (percorso: via Tenda – Aurelia direzione Francia – Corso Toscanini – Corso Verdi – Piazza della Costituente e termine nei giardini Tommaso Reggio), gli attivisti si stanno radunando di fronte al cimitero di Roverino (quando non dentro per ripararsi dal caldo, in spregio dei defunti), dove è incominciata la preparazione della partenza.

Secondo le informazioni date in tempo reale dalla Questura di Imperia, a Ventimiglia sono arrivati, al momento, più o meno 600 manifestanti. In 170 giunti via treno, mentre 5 autobus hanno fatto capolinea nel parcheggio di via Tenda.

Questi sono i primi numeri ufficiali, ai quali si dovranno sommare quelli dei residenti e dai volontari delle associazioni della provincia che aderiscono all’evento.

“Frontiere aperte e libertà di circolazione per le persone senza documenti”: questa la richiesta contenuta nei testi dei cartelli e negli appelli rivolti alle istituzioni politiche nazionali ed europee.

Secondo in nuovi dati forniti dalla Questura, i partecipanti si attestano sui 3000 che, in maniera ordinata, stanno attraversando Largo Torino per dirigersi verso Corso Francia.

La circolazione stradale è stata momentaneamente interrotta proprio in Largo Torino per permettere il deflusso del corteo e verrà riaperta il prima possibile.

La circolazione in direzione della città di Ventimiglia ha ripreso il suo normale deflusso. Ancora fermi invece i veicoli in direzione Francia data la presenza dei manifestanti che si stanno dirigendo verso le ‘Ville’, imboccando la galleria.

