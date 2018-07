“Ventimiglia città aperta”, Malivindi: “Inaccettabile che i manifestanti siano entrati nel cimitero”

Ventimiglia. “Alcuni partecipanti alla manifestazione di ieri sono entrati nel cimitero di Ventimiglia, luogo di raccoglimento e cordoglio di coloro che hanno perso i propri cari”.

Lo denuncia Silvia Malivindi, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, che sottolinea:

“C’è un confine che non va mai superato, per nessuna causa, meritevole o meno, e non è un confine di stato: è il confine che sancisce il rispetto degli esseri umani, vivi o morti, in mare come a Ventimiglia”.