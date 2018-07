Ventimiglia, “Ciclovia Pelagos” prosegue con “Simuve Bike Tour” e il Punto Informativo Via Iulia Augusta

Ventimiglia. Ancora l’invasione della “Ciclovia Pelagos” prosegue con eventi del sabato: “Simuve Bike Tour” a cura del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e il Punto Informativo Via Iulia Augusta.

Una pedalata con partenza dal Teatro Romano di Ventimiglia, zona dove sorgeva l’antico municipium romano fino a raggiungere il borgo dei Doria, attraverso la Ciclovia Pelagos, permetterà di scoprire le connessioni che fin dall’epoca preromana hanno collegato la costa col proprio entroterra, l’oppidum ligure, la città romana e il suo acquedottoa lezione.

Programma: alle 16:30 ritrovo dei partecipanti in bicicletta davanti al teatro romano di Albintimilium (Nervia) e partenza verso la nuova ciclabile, sosta sulla passerella, proseguo sulla ciclabile fino a Camporosso, sosta nel centro del paese, alla chiesa di Sant’Andrea e poi a Dolceacqua; rientro previsto per le 19.30. (Parcheggio gratuito a disposizione dei partecipanti in via Marco Emilio Basso, di fronte all’ex impianto Italgas)

Sul lato di Camporosso lezione gratuita di yoga al tramonto a cura di Valeria Brasile, insegnante di Hatha Yoga a ridosso della spiaggia di Camporosso Mare. L’appuntamento è alle 20 sul piazzale – belvedere antistante il Bar del Sole .