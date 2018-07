Ventimiglia, Ballestra: “Dopo quattro anni di amministrazione Ioculano il comune è giunto al collasso”

Ventimiglia. “Dopo quattro anni di amministrazione Ioculano il comune di Ventimiglia è veramente giunto al collasso, inutile parlare di come sia ridotta la città questo è sotto gli occhi di tutti.

Non voglio scrivere di tutti i pasticci che sono costati milioni di euro ai ventimigliesi a causa dell’inefficienza, dell’indecisione e incapacità di questi amministratori.

Ora siamo arrivati al punto che hanno smantellato anche l’ufficio anagrafe, in due mattine ho ricevuto 6 telefonate di cittadini che finalmente hanno capito che con questa amministrazione non si ha nemmeno più il diritto di esistere, non riescono a fare la carta d’identità, siamo al paradosso.

Spero che qualcuno legga questo articolo e al posto di replicare come di solito con delle stupidate si occupi di fare il proprio lavoro, ossia rispettare i cittadini che ancora per un po gli pagheranno lo stipendio per fare danni” – afferma Giovanni Ballestra, consigliere comunale di Ventimiglia.