Ventimiglia. A Grimaldi Superiore si è tenuta la presentazione del libro “biografia” di Mirko Ferretti. La 13a edizione della rassegna letteraria “Non solo libri” organizzata presso la Società Operaia di Mutuo soccorso di Grimaldi Superiore, si è aperta sabato 21 luglio con un riuscito incontro di tipo calcistico ( a conclusione dei Mondiali di calcio 2018 in Russia).

Per l’occasione, con l’organizzatore il prof. Enzo Barnabà ed il giornalista Graziano Consiglieri è stata apprezzata la figura e l’opera di Mirko Ferretti. Originario di Alessandria è ospite da tempo in zona Grimaldi, centrocampista del Torino di Serie A e allenatore, con umiltà, di tante squadre. Fu impegnato socialmente negli anni ’70. Tutto è riportato in un agile volumetto-biografia di Alessandra Demichelis e Michele Ruggiero dal titolo “Una vita da secondo” edizioni Araba Fenice, contenente tante riflessioni interessanti. Al buon esito dell’incontro si è brindato, in lieta compagnia, assieme agli Amici di Mirko.

(Foto di Eduardo Raneri)