Ventimiglia. Grande sorpresa per la visita del noto attore, scrittore, cantante e conduttore televisivo Andy Luotto.

Ci racconta della bella notizia Ramon Bruno, presidente Agroalimentare nonché titolare del pastificio, che si trovava in compagnia dei dirigenti C.N.A. Andrea Brescione e Luciano Vazzano mentre si recavano ai preparativi per la manifestazione gastronomica a Ospedaletti.

Dopo qualche breve assaggio dei prodotti, il noto attore si è lasciato andare ai complimenti nei confronti dell’azienda. Molto apprezzate le degustazioni per i ravioli di Borragine, i ravioli carne e verdura e le trofie e il pesto. Insomma, per i 50 anni del pastificio le sorprese non finiscono mai.