Ventimiglia, all’Ecovillaggio Torri Superiori l’estate 2018 è “Palco aperto”

Ventimiglia. E’ ormai tutto pronto all’Ecovillaggio Torri Superiore, per un’estate 2018 nel segno della musica e del teatro. Il bando “Palco Aperto – Quest’anno lo spettacolo sei tu!”, lanciato nei mesi scorsi dall’Associazione Culturale Torri Superiore, ha portato alla definizione di un calendario che, con l sostegno del Comune di Ventimiglia, comprende sei serate in cui si mescolano musica, teatro e cabaret, più una “fuori programma” inseritasi quando ormai il bando era chiuso.

Palco Aperto Copertina

Ad iniziare il programma, venerdì 6 luglio alle 21,30 (orario comune per tutte le serate), sarà proprio questo evento ulteriore. Ad esibirsi sarà il duo Mano Manita (voce e chitarra + batterista con micro batteria portatile) in “Travellers: a songwriter busking experience” , uno spettacolo di cantautorato ad alta densità ritmica e molto coinvolgente che, pensato sia per strada sia per palchi, farà tappa a Torri Superiore durante il suo tour ligure.

Il 10 luglio, lunedì, spazio al Mezcal Trio, per due ore circa dedicate interamente alle percussioni, in uno spettacolo nel segno del ritmo.

Il 18 luglio tornano invece le intramontabili melodie “Country & Rock” di Lorenzo Tanner, cantautore milanese, già molto apprezzato all’Ecovillaggio negli scorsi anni e sempre coinvolgente per il pubblico.

Intenso anche il programma di agosto. Si comincia mercoledì 1, con Claudia Murachelli e il fascino antico e sognante della sua arpa celtica e della sua voce, con le melodie della tradizione irlandese e celtica. Nel pomeriggio, la stessa Murachelli sarà la voce narrante e l’accompagnamento musicale del “Pomeriggio in fiaba”, appuntamento riservato ai bambini che vorranno dalle 18 alle 20, raccontare le loro favole nel cassetto e vederle crescere con il contributo degli altri, in un vero e proprio “laboratorio della fiaba”.

I due successivi appuntamenti saranno invece dedicati al teatro. Il 4 agosto, sabato, sarà la volta dell’attore Dario Benedetto in “Walking Dad – Nato sotto il segno dei gamberi”, un racconto su come la paternità faccia interpretare il mondo in un modo diverso. Il 13 agosto sarà invece Daniel Delministro a portare in scena “Sopravvissuti – Racconti di una nuova Odissea”, ispirato al tema delle migrazioni e dell’eterno peregrinare nel Mediterraneo.

La chiusura del programma è prevista il 18 agosto, con il cantautore ingauno Mauro Pinzone, che nel suo “Tributo a Neil Young”, presenterà brani del cantante statunitense e sue canzoni.

Tutte le serate sono ad ingresso libero. Il “Pomeriggio in fiaba” dell’1 agosto, per bambini, non è incluso nel programma “Palco Aperto ed è un evento a pagamento (5 euro a bambino).

L’Ecovillaggio Torri Superiore mette a disposizione il suo servizio ristorante, con menù a buffet. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0184.215504; info@torri-superiore.org