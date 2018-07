Ventimiglia. Si è svolta ieri pomeriggio presso il Nido d’ Infanzia “Il Girasole” di Ventimiglia gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, la festa di fine anno, momento di chiusura di un’importante esperienza educativa quale è il Nido.

Grande la partecipazione dei genitori che con affetto hanno salutato le educatrici, ringraziandole per il loro operato di cura e amore verso i propri figli, dimostrato quotidianamente. Presenti anche il Sindaco Enrico Ioculano, il consigliere Mauro Lazzaretti e il funzionario Nidi d’Infanzia Carlo Migliori.

Le educatrici hanno dato il via alla proiezione del video contenente i momenti speciali vissuti al Nido durante tutto l’anno, occasione unica per i genitori di essere spettatori delle ricche giornate trascorse dai bambini durante “l’avventura“ al Nido.

Parola chiave del progetto educativo dell’anno 2017/2018 “LA CURA”, in tutte le sue forme: cura dell’orto sinergico, con l’aiuto delle volontarie dell’associazione Ortinsieme; in secondo luogo la cura alla genitorialità, sostenuta dalle tante iniziative e momenti insieme organizzati al Nido, come i

laboratori, le feste, i gruppi di sostegno alla genitorialità con la Dott.sa Mariella Guglielmi.

Cura del prossimo: grazie a gesti semplici di accudimento e rispetto del compagno, i bambini sviluppano capacità empatiche che se acquisite già in tenera età saranno la ricchezza dell’uomo del domani. Conclusione del video con spezzoni tratti dal corso di musica Dubabidu (early childhood music education) curato dal maestro Vincenzo Rotondaro.

Dopo un simpatico laboratorio con gustosi ghiaccioli alla frutta, per creare “Fresche sfumature d’estate” su un lenzuolo bianco, la cuoca ha deliziato tutti con una gustosa merenda : pizze, focacce, ma anche tanta frutta e sfiziosi dolcetti, il tutto allietato da divertente musica. In ultimo la consegna dei cd ad ogni bambino contenenti tutte le foto di quest’anno educativo e, per i bambini che a settembre andranno alla Scuola dell’Infanzia, i diari personalizzati con le loro foto e i disegni, memoria

indimenticabile del percorso al Nido. Il servizio chiuderà martedì 31 luglio e riaprirà lunedì 3 settembre. Lo staff educativo ringrazia di cuore tutte le famiglie.