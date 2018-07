Varata la Motor Yacht Duchessa: l’ultima imbarcazione Amer del Gruppo Permare Sanremo

Sanremo. “Duchessa… vai via prendi il largo”. Non c’è stata esitazione da parte della madrina a rompere la bottiglia al varo l’11 luglio e lasciare andare via in mare lo scafo, un percorso di 406 giorni fatto insieme al cantiere Permare di Sanremo dal primo giorno per creare l’ultima Amer Cento, la numero 14, che segue la fortunata serie Déco in cui il cantiere si sta ricavando una nicchia importante di mercato utilizzando la sapiente manifattura artigianale ed accessoristica italiana di grande pregio.

Predomina tra interni sontuosi e linee esterne filanti il contrasto di uno scafo ad alto contenuto tecnologico che vanta un ulteriore primato mondiale di superyacht oltre i 29 mt. motorizzato con 4 Volvo Penta Ips 1200 ad alte prestazioni.

Il Motor Yacht Duchessa sarà presentata in anteprima ai saloni di Cannes e Genova insieme alla nuova 94’ Twin che rappresenterà uno stile contemporaneo per dare la continuità tra tradizione ed innovazione i due leitmotiv del Cantiere che quest’anno festeggia i 45 anni di attività e stessa proprietà della famiglia Amerio mantenuta invariata dal 1973.

La crescita organica del cantiere e del marchio Amer Yachts sta portando a risultati estremamente positivi dopo la crisi ed un piano di investimenti pluriennale è in corso per adottare motorizzazioni ibride a bordo degli Amer Yachts.

Il primo passo sarà il lancio della nuova Amer 94’ Twin che è diventato una sorta di laboratorio di innovazione e design che spinge il cantiere a sperimentare nuove soluzioni all’avanguardia ed essere precursore di nuove tendenze stilistiche e tecnologiche.

[In copertina, l’Amer Yacht 100]