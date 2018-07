Vallecrosia. Sarà presentato ufficialmente lunedì ai residenti, il progetto relativo all’insediamento di un albergo diffuso nel centro storico di Vallecrosia. Un progetto sul quale la giunta Biasi ha puntato molto in campagna elettorale e che ora dovrebbe diventare realtà, permettendo al caratteristico borgo della val Verbone di trasformarsi in un “Paese Albergo”, con tutta una rete di offerte che potrebbe risollevare l’economia di Vallecrosia Alta.

“Lunedì 9 luglio, alle 19, incontreremo i cittadini del centro storico”, ha spiegato l’assessore Patrizia Biancheri, “Per comunicare l’insediamento dell’albergo diffuso: una struttura ricettiva ubicata in edifici ricadenti sul centro storico con trenta posti letto, in pratica 15 camere doppie con bagno, come prevede la normativa per i paesi superiori ai 5mila abitanti. Ovviamente poi saranno i proprietari a dover adeguare i propri alloggi a determinate regole previste per questo tipo di servizio”.

di 8 Galleria fotografica Centro storico Vallecrosia









Tipiche case liguri in pietra, affacciate su stretti carruggi e piazze squadrate dove auto e moto non possono entrare. Lontano dal traffico e dal trambusto, alla scoperta di murales, porte dipinte e sculture lignee che raccontano la storia di un borgo antico, ma vivibilissimo: il centro storico di Vallecrosia ha tutte le carte in regola per attirare i turisti che vogliono soggiornare in un contesto urbano di pregio e vivere a contatto con i residenti, più che con gli altri turisti. E magari la presenza di un buon numero di visitatori, potrebbe poi far sorgere piccoli caffè o botteghe che animerebbero il borgo. Questa è l’idea dell’amministrazione guidata dal sindaco Armando Biasi.

“Questo progetto è piaciuto ai residenti”, ha aggiunto l’assessore Biancheri, “C’è chi, possedendo un alloggio che potrebbe trasformarsi in albergo diffuso, ha già chiesto informazioni al riguardo. E’ un argomento molto sentito”.