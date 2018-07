Vallecrosia, turn over in consiglio: l’assessore Fazzari rinuncia alla carica di consigliere, entra Galeotti

Vallecrosia. Secondo turn over in Consiglio. Verranno ufficializzate nella prossima riunione del “parlamentino” le dimissioni da consigliere comunale di Antonino Fazzari, che manterrà il suo ruolo di assessore, ma lascerà al secondo dei non eletti della lista “Cittadini in Comune”, Massimiliano Galeotti, la possibilità di entrare in consiglio comunale nelle vesti di consiglieri di maggioranza.

Il sindaco Armando Biasi ha dunque mantenuto la promessa di “aprire” il consiglio comunale anche ai primi due dei non eletti. Dopo Dennis Perrone, entrato in consiglio a seguito delle dimissioni da consigliere dell’assessore Marilena Piardi, a fare ingresso nell’assise sarà dunque Galeotti: 33 anni, padre di tre figlie, Massimiliano Galeotti svolge il lavoro di commerciale nel settore della floricoltura.