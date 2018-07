Vallecrosia, si dimette il consigliere comunale (ex sindaco) Silvano Croese

Vallecrosia. Il consigliere comunale di minoranza Silvano Croese (ex sindaco di Vallecrosia) ha protocollato in Comune una lettera contente le proprie dimissioni dalla carica amministrativa che ricopre. Le motivazioni che hanno portato Croese alla decisione di dimettersi sarebbero dovute alla volontà di dare spazio a chi si è impegnato maggiormente durante la campagna elettorale.

Prenderà il suo posto in consiglio comunale Albana Scarinci, primo dei non eletti.

“Sono dimissioni che avevo già annunciato all’indomani delle elezioni”, ha dichiarato Croese, “Ho fatto presente di essere disposto a compiere sacrifici e a impegnarmi per il nostro progetto. Gli elettori ne hanno scelto un altro e va rispettata questa scelta. A questo punto mi sembra che non restasse altra utilità, in questi cinque anni di amministrazione, se non premiare chi si è impegnato durante la campagna elettorale, in modo che possa fare esperienza con la vita amministrativa”.

Sul perché non abbia dato le dimissioni subito e abbia invece atteso due mesi, il consigliere dimissionario dice: “Ero all’estero e per dare le dimissioni bisogna presentarsi di persona”.