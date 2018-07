Vallecrosia ricorda Enrica Nasi Moraglia con una rassegna teatrale a scopo benefico

Vallecrosia. Nella ricorrenza del 2° anniversario della scomparsa di Enrica Nasi Moraglia verrà organizzato un momento di fraternità e solidarietà presso le opere parrocchiali di San Rocco per ricordarla e fare nel contempo beneficenza.

Martedì 7 agosto, alle 18.30, verrà celebrata la santa messa, mentre alle 19.30 un servizio di buffet precederà alcuni interventi in ricordo di Enrica e due recite teatrali a offerta libera. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Caritas Intemelia per aiutare le famiglie in difficoltà. Dalle 21, gli Amici e Volontari Caritas Intemelia diretti da Davide Barella presenteranno “Beati i primi”, mentre il Liber Theatrum diretto da Diego Maragon porteranno in scena “Il viaggio. Un viaggio nel viaggio”.

La rassegna teatrale continuerà domenica 19 agosto, alle 21, con uno spettacolo di beneficenza a cura della Compagnia Teatro della Luna di Vallecrosia diretta dal regista De Stefanis Luciano che presenterà “E se…in una notte qualunque”.