Vallecrosia. La spiaggia per i cani di Vallecrosia quest’anno non sarà “attrezzata”. Il motivo? “L’amministrazione che ci ha preceduto”, spiega il sindaco Armando Biasi, “Ha dimenticato di auto-assegnarsi la concessione della spiaggia per l’estate del 2018: condizione necessaria, secondo la legge del demanio marittimo, per poter attrezzare la spiaggia”. In sostanza, la spiaggia al confine tra Vallecrosia ed il Comune di Camporosso, così come gli scorsi anni, resterà dedicata ai bagnanti che vogliano portare al mare i propri amici a quattro zampe, ma non ci saranno recinzioni né ombreggianti.

“A settembre”, continua Biasi, “Faremo richiesta di auto-concederci per i prossimi sei anni la concessione della spiaggia cani e l’attrezzeremo”. Anche per una semplice spiaggia dog friendly i tempi burocratici sono lunghi: “Ci vogliono circa quattro mesi”, conclude il sindaco.