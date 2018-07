Vallecrosia, primo incontro per l’albergo diffuso nel centro storico: appuntamento con sindaco e assessore

Vallecrosia. Armando Biasi, come promesso in campagna elettorale, ha intrapreso il suo percorso da primo cittadino coinvolgendo attivamente la popolazione nella realizzazione dei vari punti del programma elettorale partecipato.

La prossima iniziativa intrapresa congiuntamente all’assessore Patrizia Biancheri, è quella di organizzare una riunione relativa all’albergo diffuso, uno dei punti principali del programma partecipato per rilanciare il centro storico di Vallecrosia.

“Come più volte affermato durante la campagna elettorale”, dice Biasi, “Il nostro centro storico rappresenta una risorsa da valorizzare, sviluppandone le potenzialità. La creazione di un’attività ricettiva diffusa, è la base dalla quale vogliamo partire per iniziare questo percorso. L’assessore Biancheri ed io, abbiamo deciso di organizzare un’assemblea pubblica, rivolta a tutti coloro che sono interessati al progetto dell’albergo diffuso, lunedì 9 alle 19 in piazza del Popolo a Vallecrosia. Un primo passo importante, per realizzare un punto importante del nostro programma, che si potrà concretizzare grazie alla collaborazione dei cittadini”.