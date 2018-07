Vallecrosia, porte aperte al Tennis club Quadrifoglio

Vallecrosia. Una bella festa, con porte aperte, si è svolta al Tennis Quadrifoglio, in via Provinciale a Vallecrosia, domenica 1° luglio, in occasione dell’insediamento del nuovo “staff” per il servizio bar Club-House affidato alla giovane Marie-Claire con la “supervisione” del M° Sergio Botto.

Nella foto di Eduardo Raneri si può vedere il momento della consegna dell’omaggio floreale con tanti auguri a Marie-Claire da parte di soci e frequentatori. Fra le prossime attività sportive e ricreative per residenti e turisti è prevista l’organizzazione di un torneo di doppio giallo serale-notturno. Per contatti e adesioni tel.(0184)294506. (e.r.)