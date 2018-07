Vallecrosia, Perri: “Presentate interpellanze ed emendamenti al bilancio per un’opposizione costruttiva”

Vallecrosia. “Sono sicuro e convinto – dichiara il consigliere Perri - che il Sindaco, la Giunta e tutta la maggioranza, nello spirito di collaborazione, prenderanno seriamente in considerazione le nostre proposte al fine di intraprendere un percorso di interventi volti solo al bene della città.

Si tratta di interventi che avevo già proposto ai cittadini in campagna elettorale scrivendoli nel nostro programma e questa è la testimonianza della volontà di rispettare comunque il patto con gli elettori in uno spirito di collaborazione e proposizione per il bene di Vallecrosia.

Per quanto riguarda gli emendamenti -continua Perri – si tratta di tre proposte concrete :

– Sostegno alle associazioni di Vallecrosia che operano quotidianamente e con difficoltà per promuovere il territorio e garantire dei servizi volti ai giovani e meno giovani.

– Garantire la possibilità di accedere a contributi extracomunali a favore della sicurezza delle scuole e quindi dei nostri oltre 800 ragazzi.

-Garantire la trasparenza e la partecipazione dell’attività amministrativa ai consigli comunali.

Per quanto riguarda invece le interpellanze si tratta di richieste di chiarimenti approfondimenti su operatività ed interventi in itinere

Invito – conclude il consigliere Perri – pertanto i nostri cittadini a partecipare al consiglio comunale di lunedì sera alle 20:30 per poter prendere parte alle decisioni dell’amministrazione”.