Vallecrosia. La parrocchia di San Rocco nel fine settimana accoglie e ospita parte degli eventi del Raduno degli Alpini.

“Parrocchia in cammino con San Rocco pellegrino – questo fine settimana. La nostra comunità di San Rocco vivrà dei momenti di fede con la gioiosa presenza del raduno degli Alpini che hanno scelto di condividere l’evento dei 50 anni dell’istituzione della parrocchia” - afferma il parroco di San Rocco, don Antonio.

“Questa sera alle 20.30 per la prima volta la Statua di San Rocco farà un tragitto su un’imbarcazione. I marinai la consegneranno simbolicamente agli alpini i quali, dopo una preghiera del parroco di San Rocco e la benedizione del Mare, procederanno in processione verso la chiesa di San Rocco attraversando diverse vie di Vallecrosia. Il tragitto sarà allietato dalle note della Fanfara degli Alpini di Saluzzo. Arrivati in Chiesa si farà un breve momento di preghiera quindi la solenne benedizione. La fanfara tratterà i convenuti con un bel concerto presso il Cortile delle opere parrocchiali” – anticipa.

“Domenica 22 luglio invece dopo la radunata degli Alpini presso l’oratorio dei salesiani quindi la sosta al Monumento degli Alpini gli stessi faranno la sfilata per le vie cittadine per arrivare alle 11 presso la Chiesa di San Rocco dove verrà celebrato un solenne pontificale – la Santa Messa presieduta da mons. Vittorio Lupi, vescovo emerito di Savona – Noli. Ringrazio gli Alpini, il Comitato San Rocco nonché le autorità locali con un segno di gratitudine verso la Polizia Municipale per il buon susseguirsi dell’evento. Onoriamo il patrono della città della Famiglia San Rocco e chiediamogli potente intercessione per la nostra parrocchia e l’intera comunità locale di Vallecrosia” - conclude.