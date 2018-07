Vallecrosia, mancanza di segnaletica orizzontale in via Colonello Aprosio: la replica del sindaco Biasi

Vallecrosia. “Quello presentato dai consiglieri di minoranza e da diversi cittadini è un problema reale e serio al quale è necessaria una soluzione urgente” – dice il sindaco Armando Biasi.

Il Primo cittadino prosegue: “Dopo aver coordinato i lavori di asfaltatura della via Aurelia abbiamo subito preso

contatti con i Dirigenti Anas per sollecitare i lavori di segnaletica e cartellonistica stradale.

Venerdì mattina l’ing. Zirilli mi ha confermato telefonicamente che martedì inizieranno i lavori di

rifacimento della segnaletica stradale in via Colonello Aprosio. I ritardi sono da ricercarsi da problematiche di affido lavori tra Anas e impresa appaltatrice, che non risulta essere la stessa che ha eseguito i lavori di asfaltatura. Ovviamente, insieme all’assessore Fazzari, vigileremo affinché tutto sia realizzato nella piena la sicurezza per i cittadini”.