Vallecrosia, manca la segnaletica, pericolo per pedoni e automobilisti. L’opposizione chiede intervento urgente

Vallecrosia. “Perché non è stata fatta la segnaletica orizzontale? Auando partiranno i lavori di segnaletica dopo i lavori degli asfalti? Che cosa dobbiamo aspettare che succeda qualcosa?”. Lo chiede la minoranza consigliare all’assessore Fazzari.

“In questi giorni diverse persone hanno rischiato di essere investite a causa della mancanza di segnaletica orizzontale sulla via Colonnello Aprosio, in quanto gli automobilisti non hanno la visione e percezione dell’attraversamento pedonale e quindi sempre di più si amplifica la mancanza di sicurezza in particolare verso i pedoni”, dichiarano i consiglieri di minoranza, “Molte persone ci hanno contattato sui social, ci hanno chiamato e fermato per le vie della città chiedendoci di segnalare questa delicata problematica che sembra di poco conto, ma è molto importante per permettere la garanzia della sicurezza e del rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti”.

“Chiediamo quindi all’assessore Fazzari di indicarci tempi certi di intervento per procedere con la segnaletica, visto che a prendersi i meriti per il rifacimento degli asfalti anche il sindaco si è messo subito in prima linea, che si adoperi anche lui per realizzare la segnaletica completando così l’intervento in tutte le sue parti. Esterniamo a loro”, conclude la minoranza, “Il sentimento di numerosi cittadini che sono seriamente preoccupati perché hanno difficoltà nell’ attraversare visto la mancanza di strisce pedonali a distanza di una settimana dalla conclusione dei lavori degli asfalti e difficoltà a parcheggiare in maniera ordinata e dedicata”.