Vallecrosia, lite per un parcheggio degenera in aggressione. Cinquantenne ferito

Vallecrosia. Una lite per un parcheggio degenera in aggressione. E’ quanto successo, secondo la testimonianza dell’aggredito, verso le 14.30 in via Primo Maggio.

L’uomo era in macchina, quando si è trovato davanti, sempre secondo la sua testimonianza, due ragazzi nordafricani in scooter. Dopo i primi insulti per chi avesse diritto a parcheggiare, gli scooteristi sarebbero passati alle vie dei fatto, centrando il malcapitato – un 52enne del posto – con un pugno allo zigomo ed un colpo col casco alla nuca, per poi darsi alla fuga.

Testimoni avrebbero preso il numero di targa del mezzo a due ruote. Il ferito è stato soccorso dal 118 con gli equipaggi di automedica e Croce Azzurra di Vallecrosia: trasportato al pronto soccorso del Saint Charles di Bordighera, se la caverà con qualche punto di sutura.

Sul posto sono intervenuti in carabinieri della locale Stazione, che stanno cercando di risalire, attraverso le testimonianze e le videocamere presenti all’identità degli aggressori ed all’esatta dinamica del fatto.