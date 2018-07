Vallecrosia. Sono già passati undici anni da quella maledetta mattina ma il ricordo e l’affetto dei suoi amici non è mai svanito. Era il 22 luglio del 2007 quando David, che stava raggiungendo a Vallebona i suoi amici impegnati in un torneo “no- stop”, rimase coinvolto in un sinistro fatale.

Il calcio è sempre stata la sua grande passione e quindi quale miglior modo per ricordarlo se non con un torneo. E così, ogni anno a luglio tutti i suoi amici si ritrovano, unitamente alla famiglia, per passare un pomeriggio in allegria.

Come in ogni torneo che si rispetti al termine vengono assegnati i premi ai vincitori oltre a qualche premio individuale, come quello del capocannoniere.

“Dè sempre con Noi!”: è la scritta che capeggia sullo striscione fatto fare dai suoi amici e che viene regolarmente appeso alla recinzione del campo. Quest’anno il torneo si è svolto presso il campetto delle Garibbe, a Vallecrosia, ma per il prossimo anno è intenzione di organizzarlo presso una struttura sportiva di rilievo.