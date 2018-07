Vallecrosia, gatto smarrito in zona Don Bosco: l’appello della proprietaria

Vallecrosia. Si è smarrito un gatto tigrato in zona Don Bosco. Si chiama Dido e gli manca un occhio.

“Ultimamente si faceva qualche sonnellino in macchina, che è parcheggiata in giardino davanti a casa, ma come sente rumore salta fuori. Lo stiamo cercando disperatamente”. E’ l’appello della proprietaria Piera Schilizzi. Se qualcuno lo vedesse è pregato di chiamare il numero di cellulare 3897959639.