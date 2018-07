Vallecrosia. L’estate a Casa Rachele significa gite ed eventi e anche quest’anno non si perderà l’occasione per ospiti ed operatori di divertirsi insieme.

Nel mese di giugno gli ospiti hanno partecipato al progetto “Idro-Activity” durante il quale si sfruttano le proprietà riabilitative dell’acqua, presso la piscina Sant’Anna di Vallecrosia, accompagnati dal fisioterapista Gianluca Morelli e dalla Capo Servizio Roberta Pastorino.

La prima gita si è svolta lunedì 25 giugno allo Zoo Safari di Murazzano dove gli ospiti hanno potuto godere di una splendida giornata di sole all’aria aperta e dove hanno ammirato gli stupendi animali del parco.

La settimana è proseguita con la visita dei bimbi dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia che hanno piantato dei fiorellini insieme agli ospiti e hanno pranzato con loro nel cortile di Casa Rachele, in un momento di condivisione intergenerazionale. Un’altra iniziativa molto apprezzata dagli ospiti è stata la prima grigliata serale all’aperto nel piazzale antistante la struttura, che ha riunito parenti e numerosi operatori venuti con i loro familiari a gustare un’ottima grigliata di carne cucinata con sapienza e allegria dall’animatrice Valentina, aiutata dalle Capoturno Oss Mirella e Lucia, dal Presidente della Fondazione Zitomirski Rocco Noto e dal Consigliere Alessandro Ciricosta.

Ogni occasione è buona per fare festa e divertirsi a Casa Rachele, e l’estate non è ancora finita. Tanti momenti di aggregazione e divertimento sono già stati organizzati per le prossime settimane come l’attesa gita al Rifugio Mondovì a quota 1800 metri sul livello del mare prevista per il 5 e 6 luglio. In questa occasione 14 ospiti accompagnati da alcuni operatori trascorreranno insieme due giorni in montagna con pic-nic e passeggiate in alta quota.

Per la settimana successiva è invece prevista la pizzata in riva al mare, dove ospiti, operatori e famigliari di entrambi vengono invitati a trascorrere una serata in compagnia. Insomma ancora tante iniziative attendono tutta la famiglia di Casa Rachele, l’estate è solo all’inizio.