Vallecrosia, consigliere Perri: “Grazie sindaco per aver fatto asfaltare di notte, come avevamo proposto noi”

Vallecrosia. “Ringrazio il sindaco per aver accolto la mia proposta e quella dei miei colleghi di minoranza di fare i lavori nelle ore notturne creando meno disagio possibile”. Lo ha detto il consigliere di minoranza Fabio Perri, che ha aggiunto: “Un ottimo lavoro ma: “diamo a Cesare quel che è di Cesare”. In questo intervento l’amministrazione Biasi non c’entra nulla ed è giusto riconoscerlo. Più volte il neo Sindaco ha ribadito che per 5 anni non si è minimamente mai occupato dei problemi di Vallecrosia ed è così”.

“Un’importante opera si sta realizzando per la nostra città di Vallecrosia in questi giorni: l’asfaltatura della via Aurelia di proprietà della società ANAS”, specifica Perri, “Un intervento che, come consigliere comunale, ho chiesto con determinazione e perseveranza con i miei colleghi consiglieri di minoranza da diversi anni alla precedente amministrazione, ma purtroppo senza mai averne un riscontro positivo. Finalmente però, vista la particolare necessità di emergenza e mancanza di sicurezza stradale , l’amministrazione Giordano , continuando a ricevere solleciti da parte nostra, completava l’iter per procedere con i lavori nel mese di maggio. Non avendo visto il cantiere iniziare i lavori, abbiamo richiesto l’intervento urgente di realizzazione dei lavori anche vista la stagione ormai alle porte”.

“Sono pertanto soddisfatto dei lavori che si stanno svolgendo”, conclude Perri, “E porgo veramente i complimenti alla società Anas, alla società che sta realizzando i lavori ed alla nostra polizia Locale in particolare al comandante Elvio Bonsignore, per aver risposto alle esigenze della nostra città e territorio evitando di creare forti disagi ai cittadini, ai commercianti ed a tutti i lavoratori che giornalmente si spostano da Vallecrosia per recarsi sul posto di lavoro. Rimaniamo comunque convinti che fare i lavori a settembre PRIMA e non durante l’apertura delle scuole, come abbiamo dichiarato, sarebbe stato il periodo migliore”.