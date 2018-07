Vallecrosia. Un bambino di otto anni ha trovato un oggetto, forse un residuato bellico, risalente con ogni probabilità alla seconda guerra mondiale, mentre nuotava nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare “Il Grecale”.

E’ successo questo pomeriggio.

Il sospetto ordigno si trovava in acqua, sul fondale. Il bimbo, che si stava immergendo con la maschera, lo ha visto e recuperato per poi portarlo a riva, non sapendo che si poteva trattare di un proiettile inesploso.

Sul posto è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri che ha “fettucciato” il tratto di spiaggia dove è stato adagiato l’oggetto.