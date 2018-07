Imperia. Un percorso musicale che accarezza i borghi della Val del Maro presentato stamattina in Provincia.

Serata di apertura il 29 luglio in piazza Felice Cascione a Borgomaro affidata al coro “Con Claudia “e al coro voci bianche “Sauro” di Imperia accompagnati al pianoforte da Tiziana Zunino, pianista e organista. Ha per titolo “Abbracciando il mondo”, saranno presentate canzoni internazionali fra cui canti africani e anche un canto in lingua Hyddish.

Il 14 agosto tocca alla piazza di Maro Castello. Il concerto è intitolato “Se stasera sono qui ….”l, a serata è dedicata alle canzoni di autore portate al successo da Mina, Edith Piaf, dMassimo Ranieri, da Charles Aznavour. Annapaola Andreini, vocalist accompagnata al pianoforte e alla fisarmonica dal maestro Gianni Martini.

Il 19 agosto si ritorna a Borgomaro, nell’Oratorio San Giovanni, dove si svolgerà lo spettacolo “Canto il 900 … tra melodie e racconti” con la partecipazione della formazione “Quintetto Amarcord” formata dal mezzosoprano Valeria Mela e dal quartetto “900”. Un pezzo di storia della valle dagli anni Venti fino agli anni Cinquanta con canzoni che si ascoltavano in quell’epoca e che verranno intercalate da racconti scritti e narrati da Laura Marvaldi dell’Associazione culturale “A Leca” con proiezioni di fotografie d’epoca e filmati.

La rassegna si conclude il 29 agosto a Ville San Pietro con il quartetto 900 che interpreta “Viaggio negli stili della musica del 900” con improvvisazioni di canto dei ballerini Zorro y la Roja.