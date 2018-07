Vacanze a Sanremo per la cantante Cristina D’Avena oggi al Pico de Gallo

Sanremo. Una bagnante d’eccezione questo pomeriggio è stata avvistata al Lido Imperatrice

Cristina D’Avena, cantante e conduttrice televisiva, ha trascorso la giornata nella spiaggia del Pico de Gallo.

Per la regina delle sigle dei cartoni animati, sole, mare e relax. Tanto entusiasmo invece per i bambini, anche chi bambino non lo è più da molto tempo, che oggi hanno popolato il Lido.