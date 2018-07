Nel pieno centro di Limone Piemonte, comodo ai servizi e alle principali attrazioni del paese, il Limone

Palace Aparthotel è un residence 4 stelle di tutto rispetto

Qui si trovano sia appartamenti situati nella parte più storica dell’edificio, sia di chalet dove si respira un’autentica atmosfera di montagna. Entrambe le tipologie di abitazione rispondono alle varie esigenze (monolocali, bilocali e mini appartamenti) per ospitare fino a 5 persone in tutta comodità e nel rispetto della privacy di ciascuno.

Il nostro slogan “La libertà di un residence, i servizi di un hotel” risponde perfettamente alle più ampie aspettative riposte dai nostri ospiti confermando gli standard qualitativi della qualità a 4 stelle con la possibilità di scegliere tra la formula B&B e la formula residence.

All’interno del residence limone aparthotel non manca davvero niente. reception, sala lettura, sala tv, due ascensori, terrazza solarium, roof garden, attrezzature per disabili, internet Wi Fi gratuito, palestra, sala giochi per bambini, uso gratuito della lavanderia e stireria, deposito biciclette, noleggio gratuito mountain bike, parcheggio,garage ed altro ancora!

L’appartamento è sicuramente la scelta ideale per chi desidera autonomia, libertà e tranquillità durante le proprie vacanze ma talvolta possono mancare i servizi di un hotel; ebbene, qui al Palace gli ospiti possono scegliere di fare una ricca colazione nell’ampia e accogliente sala dedicata o fare un tuffo nella piscina riscaldata all’aperto nel vicino Grand Hotel Principe o godere dell’area wellness (sauna, poltrona massaggiante, area relax…) o fitness nell’attrezzatissima palestra direttamente nella struttura!

Approfitta del ricco programma di iniziative estive organizzate a Limone Piemonte e chiamaci per prenotare

una vacanza da sogno! Maggiori informazioni su www.limonepalace.com