Una trentina di ragazzi al Meeting Scuola Vela ad Aregai e ad Arma

Taggia. Nelle giornate di giovedì 28 giugno ad Aregai e venerdì 29 giugno ad Arma, si è svolto il Meeting Scuola Vela del ponente, a cui hanno partecipato in totale una trentina di ragazzi delle scuole vela dello Yacht Club Aregai e del Circolo Nautico Arma.

Nella prima giornata il meteo non è stato favorevole, si intravedevano nel cielo alcune nuvole nere e il vento si è presentato molto variabile, nonostante ciò, gli allievi istruttori, coordinati dagli istruttori dei circoli di Arma e Aregai, si sono prodigati al fine di far divertire e coinvolgere i ragazzi nelle attività svolte in mare.

Il giorno successivo ha fatto da cornice una calda giornata estiva, con un bel vento di ponente, permettendo di svolgere le attività di vela e di gioco programmate, sia a terra sia in mare. Si ringraziano le istituzioni e le persone che hanno contribuito allo svolgimento dell’evento: lo Yacht Club Aregai e il Circolo Nautico Arma, il CTZ Alessandro Macrì, la I Zona FIV, gli istruttori Luca Bogliolo e Matteo Bonjean e tutti gli allievi istruttori.