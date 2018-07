Una lite tra due coppie degenera in rissa: ecco cosa è successo nella notte a Imperia

Imperia. Ci sarebbero apprezzamenti di troppo, tra un lui e una lei con rispettivi fidanzati, alla base della lite scoppiata la scorsa notte intorno alle 3 fuori da una discoteca imperiese. I quattro protagonisti, sembrerebbe tutti italiani, si sono incontrati all’interno del locale, ma una volta fuori, in via Novaro, dalle parole si è passati ai fatti con una vera e propria aggressione a pugni e calci che si è conclusa con due feriti trasportati in ospedale.

Ad avere la peggio sono stati P.R. e la sua ragazza, F.A., entrambi 33enni, soccorsi dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce d’Oro di Imperia. Sul caso indagano i carabinieri.