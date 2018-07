Ventimiglia. Numeri dietro ai quali si nascondo le difficoltà di altrettante persone.

Sono stati presentati questa mattina, nella sede della città di confine, i dati relativi ai servizi erogati nel 2017 dalla Caritas diocesana Ventimiglia – Sanremo.

“Sono informazioni che rappresentano l’attività quotidiana portata avanti da tutti gli operatori”, spiega il direttore Maurizio Marmo. “Vogliamo sottolineare che, nonostante l’impegno dedicato ai migranti in transito, siamo riusciti a mantenere tutti i servizi per i residenti”.

“E’ anche un’occasione per ringraziare tutti i volontari, da quelli storici a chi si è unito per aiutarci a far fronte alle emergenze e gli enti con i quali collaboriamo”.

Il dato numericamente maggiore è corrispondente alla voce migranti: 23.314 in transito a Ventimiglia, ai quali è stata prestata la prima assistenza composta di un pasto e del kit sanitario. Queste 23 mila persone hanno usufruito in media 2,4 volte dei servizi Caritas.

Sono invece 708 gli uomini e le donne italiani della provincia di Imperia che sono state aiutate nell’arco dell’anno scorso. Anziani soli sopratutto, persone con problemi psichiatrici, di dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti, rimaste senza lavoro o che sono entrate nel circuito della microcriminalità. La media del loro ritorno in struttura è di 11,5 volte.

A questi si sommano circa 120 altri soggetti presi in carico stabilmente.

I tagli ai servizi sociali che hanno colpito i bilanci degli enti locali e dello Stato, hanno complicato ulteriormente la situazione di molti che, caduti in stato di indigenza, non riescono più a risollevarsi.

Se si vede la media dei passaggi, gli italiani, in particolare quelli soli – al contrario dei migranti che quasi sempre vogliono raggiungere il resto dell’Europa – soffrono della mancanza di reti di sostegno e sono ad alto rischio di rimanere senza casa.

Tornando ai numeri, l’infermeria e l’ambulatorio che offrono servizi in convenzione con l’Asl 1 imperiese, hanno offerto 510 visite.

Nel 2017, 2.181 volte il tetto delle strutture Caritas ha offerto un riparo per la notte.

Quasi 90 mila pranzi e sacchi viveri e 40 mila kit vestiario e igiene sono stati fortini dalla Chiesa di Sant’Antonio delle Gianchette, simbolo di accoglienza e delle frontiera che continuano a chiudersi.

Una parte importante dell’attività della Onlus legata alla diocesi, è stata incentrata sulle politiche educative: 98 persone accompagnate da un’equipe di educatori professionali a riemergere dalla crisi e ritrovare uno sbocco lavorativo e di reinserimento nella società.

Per quanto riguarda i migranti, il Centro di accoglienza straordinario che si trova al seminario di Bordighera ha offerto una prospettiva concreta ai richiedenti asilo di trovare un’occupazione temporanea. 5 sono state assunte, 2 hanno avuto accesso al servizio civile e 34 ad attività di volontariato.

Rimane il nodo casa: “L’Italia sta creando un popolo di senza dimora con i documenti – dice Christian Papino, coordinatore della Caritas Intemelia. “Quando le persone escono da Cas e Sprar non hanno lavoro e dimora. Per questo abbiamo pensato di farle rientrare tutte nel concetto di fasce deboli”.

L’ultimo capitolo è il corridoio umanitario, la via legale per scappare da guerra e fame, senza rischiare la vita su un barcone ed alimentare il mercato della ‘tratta’. Solo una famiglia eritrea è riuscita ad arrivare a Ponente con un biglietto aereo, partendo già con lo status di rifugiato quasi in tasca.

“Gravissimo che tra coloro che possono chiedere di accedere al corridoio umanitario non rientrino i cosiddetti migranti economici, un’ipocrisia visto che gli italiani storicamente sono espatriati in massa proprio per la stessa causa”, spiegano i due rappresentanti dell’associazione. “Se fornissimo maggiori canali legali, sottrarremo clienti ai trafficanti”.

Questo sabato, alle 18:30, presso la chiesa di Sant’Antonio, si terrà la festa annuale. “Beati i primi”, spettacolo teatrale frutto del percorso di un anno di attività, concerti e un rinfresco forniranno l’occasione per riunire i volontari in un momento conviviale. Sempre con l’attenzione rivolta alle persone che si trovano in difficoltà.

Nella chiesa simbolo delle Gianchette saranno anche esposte le fotografie sull’esperienza dell’accoglienza migranti.

