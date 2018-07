Pietrabruna. Tutto pronto per la sesta edizione della Granfondo di mountainbike “Pietrabruna Bike”. Il percorso è già totalmente tracciato ed è pronto per essere provato dai biker. La gara si svolgerà domenica 12 agosto con partenza alle 9,30 dal comune di Pietrabruna.

Il percorso ricalca in maniera fedele, per il percorso corto, quello dell’anno passato mentre si riduce e diventa un po’ meno duro il percorso lungo di km 36.6. Invariato quello turistico decisamente alla portata di tutti. Quest’anno grazie a numerosi lavori di ripascimento tutto il percorso si presenta più veloce e scorrevole mantenendo come l’anno scorso la particolarità di essere 100% pedalabile sebbene con qualche tratto impegnativo a causa delle pendenze non proprio dolci.

Il percorso si snoda totalmente nel comune di Pietrabruna alle pendici del monte Follia e Faudo nell’entroterra della Valle del San Lorenzo in un paesaggio unico a cavallo tra cielo e mare, con tratti boschivi fino ad arrivare ai pascoli dove si trova anche il GPM per poi rientrare nuovamente in paese tra macchia mediterranea e castagni. Ringraziamo come sempre tutti i nostri principali sponsor senza i quali non potremmo organizzare ogni anno questa magnifica competizione in particolare: Beebad, Delizie di Gaya, Il pane di Triora, Eurospin/Arimondo e tutti gli altri sponsor nonché la protazione civile monte faudo e l’ACSI Ciclismo per il supporto. Il pacco gara e’ garantito ai primi 100 iscritti. Info e iscrizioni su www.pietrabrunabike.it