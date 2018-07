Tutto pronto per la 24Orissima di beach volley a Sanremo: ospite d’onore Claudio Galli

Sanremo. Nel fine settimana nella Città dei Fiori andrà in scena la 10° edizione della “24Orissima beach volley Sanremo”.

Dopo l’enorme successo della scorsa edizione, sabato 14 e domenica 15 luglio torna l’atteso appuntamento estivo dedicato allo sport presso i Bagni Italia e Lido in corso Trento e Trieste. Sarà un torneo 4×4 misto sul campo di sabbia. L’unica obbligo è che in ogni squadra in campo, composta da massimo sei atleti, vi sia sempre almeno una donna. Non vi sarà nessuna limitazione di categoria sia per gli uomini che per le donne.

Ogni partita, che seguirà le regole della pallavolo indoor, sarà a tempo e durerà tra i 12 e i 15 minuti. Saranno possibili cambi liberi. La prima fase del torneo sarà a gironi per far giocare più partite possibili a tutti gli atleti. Ospite d’onore dell’evento sarà l’ex pallavolista professionista di Milano, Cuneo e Parma: Claudio Galli. L’atleta ha collezionato più di 200 presenze in nazionale, un campionato europeo e due world League vinte. Attualmente è un commentatore per la Rai delle partite della nazionale. Musica, divertimento e sport inoltre accompagneranno e renderanno magica la serata grazie anche agli eventi collaterali: esibizione La Premiata Banda e discoteca sulla sabbia con Dj Set.

Alla fine del torneo verranno premiate la prima, la seconda, la terza e la quarta squadra classificata e verranno consegnati premi speciali per la “1° squadra iscritta”, “squadra meglio travestita”, “squadra più lontana”, “squadra più allegra”, “miglior giocatore” e “miglior giocatrice”.

Si potrà ascoltare l’evento sportivo in diretta dal campo centrale su R24 Radio grazie alla trasmissione radiofonica condotta dal giornalista Renzo Balbo, supportato in regia dalla speaker Donatella Durando, sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 14 alle 16.