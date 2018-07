Tutti i turni delle farmacie in provincia

Imperia. Clicca il file sottostante per conoscere date e orari delle farmacie di turno in Provincia durante il mese di agosto:

Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera: turni farmacie

Sanremo: Farmacie Sanremo

Imperia:

25/08/18 sabato REBAGLIATI

26/08/18 domenica CAPOVILLA REBAGLIATI

27/08/18 lunedì GENTILE

28/08/18 martedì BORGO S.M.

29/08/18 mercoledì GENTILE

30/08/18 giovedì BORGO S.M.

31/08/18 venerdì NOVARO

Farmacia BORGO S.MORO Via S.Agata, 1 Tel.0183-710674

Farmacia CAPOVILLA L.go Sabatini, 1 Tel.0183-293591

Farmacia GENTILE Via Cascione, 27 Tel.0183-61584

Farmacia GIBELLI Via Belgrano, 5 Tel.0183-293688

Farmacia MASSABO’ Via Cascione, 146 Tel.0183-61167

Farmacia NOVARO Via Bonfante, 64 Tel.0183-293723

Farmacia REBAGLIATI C.so Garibaldi, 2 Tel.0183-61682

Farmacia TORRES Via Nazionale, 13 Tel.0183-293625

Farmacia XXV APRILE Via XXV Aprile, 132 Tel. 0183-297001

Farmacia IMPERIA Via Armelio, 61 Tel. 0183-272223