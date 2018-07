Turismo, Forza Nuova Sanremo: “La città più che mai ha bisogno di rinascere”

Sanremo. “A Sanremo, esiste una situazione insostenibile non confacente a una città nota sotto l’aspetto turistico e festivaliero. Ci riferiamo agli slalom in mezzo all’immondizia sparsa per le strade per la felicità di gabbiani e ratti, non certo una buona immagine soprattutto nel periodo estivo, closchard, abusivismo commerciale, prostituzione da strada.

Per quanto riguarda la sicurezza, purtroppo abbiamo visto casi di omicidio in pieno giorno in una via trafficata come Via Padre Semeria , rapine e quant’altro. Il turismo ai minimi storici, degrado, assurdi cambiamenti della viabilità come via G. Galilei, queste sono solo alcuni problemi che gravano sulla città che fù a vocazione turistica. Sanremo, più che mai ha bisogno di rinascere“.