Turismo e accoglienza, il Casinò di Sanremo in prima fila con “un’estate spettacolare”

Sanremo. Il Casinò riconferma la sua centralità nella politica dell’accoglienza turistica del territorio. Per l’estate 2018 ha creato nuove forme di promozione che lo vedranno entrare negli alberghi per augurare in maniera colorata e allegra una “buona vacanza” ai tanti visitatori che popoleranno Sanremo e la Riviera dei Fiori.

Lo strumento? La campagna pubblicitaria e informativa “Apri un’estate spettacolare”: un titolo scelto appositamente in quanto si tratterà di sfogliare e leggere il flyer con i tanti eventi vip in programma nei mesi di luglio e agosto. Iniziative esclusive per vivere una stagione di spettacoli con Peppino di Capri (21 luglio); i Mascalzonu Latini e Tatiana Thomas (11 agosto); Nino Frassica e Los Plaggers (14 agosto); Gin & Friz e Anna Maria Barbera (18 agosto); e Noemi (7 settembre).

Oltre agli appuntamenti vip, nel flyer i turisti troveranno un coupon valido fino al 30 settembre per usufruire di una promozione speciale. Presentando il coupon alle casse, infatti, al costo di 10 euro e previa registrazione saranno consegnati 20 euro in ticket utilizzabili alle slot machines o in fiches che potranno essere puntati ai tavoli del Casinò. Completa il flyer, la penna touch “Casinò Sanremo”.

«La distribuzione di flyer e gadget attraverso la rete alberghiera è senza dubbio una bella iniziativa di marketing e promozione per la nostra casa da gioco, che ha presentato un calendario estivo di forte attrattiva – afferma il sindaco Alberto Biancheri – . Ma è soprattutto lo spirito di questa iniziativa che mi preme sottolineare: la collaborazione con gli albergatori sanremesi rappresenta il modello giusto di sinergia per una promozione turistica ancora più efficace».

«Per la prima volta il Casinò di Sanremo augura “buone vacanze” al momento dell’arrivo direttamente negli hotel e negli alberghi cittadini – spiega il consigliere Olmo Romeo e presidente di Federgioco –. È una proposta promozionale per aprire la nostra azienda ai tanti turisti, che sicuramente gradiranno il dono della penna touch “Casinò di Sanremo”, le informazioni sui nostri prestigiosi eventi e la possibilità di divertirsi nelle nostre sale, con un coupon della fortuna. E’ una sinergia a cui abbiamo fortemente lavorato che vede uniti il Comune e le associazioni della filiera turistica. Il Casinò riconferma la sua centralità nella politica dell’accoglienza di tutto il territorio, un volano economico che potenzia le peculiarità di tutto il settore ricettivo. Ringrazio il sindaco Biancheri con cui abbiamo condiviso questo progetto e tutte le associazioni di categoria che hanno collaborato accogliendo i nostri flyer nelle loro strutture turistiche”.

«E’ un progetto in cui crediamo moltissimo –, aggiunge il direttore generale Giancarlo Prestinoni –. Abbiamo preparato ben 6 flyer che saranno presenti negli alberghi sanremesi. Un prodotto molto elegante e colorato che diventa uno strumento operativo per trasmettere ai turisti l’attenzione che meritano e per avvicinarli alle nostre proposte ludiche basate sul divertimento e sull’intrattenimento di qualità. Doniamo loro un gadget utile e al tempo stesso “distintivo” e la possibilità di trascorrere qualche ora nella nostra azienda, considerando il gioco una parte della vacanza. A fine settembre potremo monitorare il gradimento dell’iniziativa e, quindi, conoscere in maniera più mirata e desiderata dei nostri ospiti. Nel cuore del flyer troveranno gli eventi vip di luglio e agosto per scegliere di trascorrere una serata indimenticabile nel Roof Garden con artisti d’eccezione. E’ un’estate spettacolare quella che il Casinò di Sanremo ha organizzato».