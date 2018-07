Trucchi (Semplicemente Bordighera) su variazione di Bilancio: “Le pratiche importanti andrebbero discusse con l’opposizione”

Bordighera. “Il sindaco Ingenito ha comunicato tramite alcuni organi di informazione i dettagli relativi alla variazione di bilancio che lui e la sua maggioranza ritengono utili per sospendere il finanziamento del progetto Corso Italia/Piazza Stazione e dirottare i fondi su altre opere. Senza soffermarmi sul rischio che eventuali ritardi di progettazione e appalto delle nuove iniziative comporterebbero sul mantenimento dei finanziamenti e senza entrare nello specifico dei singoli obiettivi (alcuni dei quali gravati da significative criticità) vorrei esprimere una critica relativa al mancato rispetto del ruolo dell’opposizione”.

Lo ha dichiarato il consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera).

“La delibera di variazione di bilancio già approvata dalla giunta viene comunicata pubblicamente senza nemmeno un passaggio con i consiglieri di opposizione”, ha aggiunto, “In pratica nella conferenza dei capigruppo fissata per martedì 10 luglio dovremo semplicemente prendere atto delle decisioni già assunte e non passate nemmeno in una commissione consiliare. Questo atteggiamento non è corente con l’impegno che il Sindaco aveva preso solennemente nel primo consiglio comunale di valorizzare e collaborare con l’opposizione”.

“Sarebbe doveroso”, ha concluso, “Che pratiche di questa importanza venissero sottoposte al parere consultivo delle opposizioni in modo preventivo così da permettere almeno un dibattito. Diversamente la conferenza dei capigruppo diventa solamente la sede per ascoltare le informative della maggioranza”.