Trofeo Ernesto Quaranta a Imperia, a Michele Benvenuti va il titolo di Campione Italiano 2018

Imperia. A Imperia si sono ritrovati alcuni dei più medagliati protagonisti a livello mondiale della classe Dragone per cercare di strappare alla flotta italiana il Trofeo Ernesto Quaranta, terza ed ultima tappa del Campionato Italiano di classe, ben organizzata da YC Imperia e Porto Maurizio YC.

Nonostante l’arrivo dell’anticiclone dopo un lungo periodo di tempo perturbato, nella prima giornata, venerdì, la termica non è riuscita a formarsi e quindi non si sono potute disputare le due prove previste dal programma. Sabato invece i concorrenti hanno goduto di un bel ponente in crescendo che ha permesso lo svolgimento di tre belle prove che hanno visto Yevgen Braslavets sempre primo, seguito da Dmitry Samokhin, Dmitry Bondarenko e Giuseppe Duca, Campione Italiano uscente, a distanza ravvicinata.

L’ultimo giorno, domenica, la brezza ha tardato a entrare e ha permesso solo nel pomeriggio il completamento di una sola prova, alla quale non ha potuto partecipare Duca, rientrato a Venezia per gravi motivi famigliari, perdendo così la leadership del Campionato Italiano.

La classifica del Trofeo Ernesto Quaranta vede sul podio Bralsavets, Bondarenko e Samokhin nell’ordine, con Fabio Mangione (CN Rimini) al quarto posto, primo degli italiani e primo degli equipaggi Corinthian, seguito da Michele Benvenuti (LNI Riva del Garda) ed Elia Bertola (Porto Maurizio YC).

Ottima performance dei dragoni classici che si piazzano al secondo e quarto posto della classifica overall, a dimostrazione dell’accorta politica della classe internazionale che ha permesso l’evoluzione della costruzione in VTR senza penalizzare la costruzione classica in fasciame.

Dopo le tre tappe di Sanremo, Alassio e Imperia il titolo di Campione Italiano 2018 va a Michele Benvenuti che supera di misura Giuseppe Duca, campione italiano uscente.