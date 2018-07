Triora, recuperato il motociclista ferito a Cima Collardente

Triora. E’ stato raggiunto dai soccorritori il motociclista caduto mentre si trovava su Cima Collardente, nella frazione di Realdo a Triora. Si tratta di un cittadino tedesco rimasto ferito, a quanto si apprende, in modo non grave.

Per soccorrere l’uomo, in un primo momento la centrale operativa del 118 aveva allertato anche l’elisoccorso, che si era preparato a decollare da Genova. L’intervento di “Drago”, però, non si è reso necessario. L’uomo è stato raggiunto dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Verde di Arma. Sul posto anche i carabinieri.