Triora, cade con la moto: allertato elisoccorso

Triora. Mobilitazione di soccorsi per una persona rimasta ferita, sembrerebbe in modo grave, cadendo con la moto su Cima Collardente, nella frazione di Realdo a Triora. La centrale operativa del 118 ha allertato l’elisoccorso. L’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco è pronto a decollare da Genova in caso di necessità.

Sul posto si sta recando un equipaggio della Croce Verde di Arma.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.