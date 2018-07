Tre medaglie e due record liguri per l’atleta sanremese Fabrizio Pertile ai campionati italiani master di atletica

Arezzo. Si è conclusa con un bilancio positivo di due medaglie di bronzo e una d’argento l’avventura di Fabrizio Pertile ai Campionati Italiani Master di atletica svolti ad Arezzo quest’ultimo weekend di giugno, dove l’atleta sanremese è andato sul podio per ben tre volte conquistando il terzo posto nel salto in lungo a soli 2 centimetri dal secondo posto e a soli 5 centimetri dal titolo italiano, saltando sempre oltre i 6 metri ma senza mai trovare il salto perfetto staccando sempre 20 centimetri prima dell’asse di battuta a causa del vento che lo ha costretto a modificare continuamente la rincorsa per tutta la durata della gara. Medaglia di bronzo e terzo posto anche nel salto triplo a soli 5 centimetri dal secondo posto con record ligure battuto e migliorato di 40 centimetri, meglio il salto in alto con un secondo posto e medaglia d’argento con record ligure battuto (record imbattuto da 32 anni) e migliorato di 12 centimetri anche qui vittoria sfiorata per soli 3 centimetri. Buon rientro, considerato il grave infortunio di un anno fa con la rottura e la ricostruzione del legamento crociato anteriore e con il rientro all’attività agonistica cambiando gamba di stacco. Ora qualche giorno di riposo e poi si ricomincia di nuovo con la preparazione atletica in vista dei Campionati Mondiali Master di Malaga 2018 tra due mesi dove Pertile difenderà la maglia azzurra nel salto in lungo.