Sanremo. Dopo il via di sabato scorso a Savona, il secondo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo è nuovamente in trasferta.

Venerdì 6 luglio l’appuntamento sarà all’Auditorium Niccolò Paganini di Parma, con inizio alle 21.30. Il titolo è “Omaggio al Musical” ed a dirigere i professori della Sinfonica sarà il Maestro Roberto Molinelli, abituale conduttore ed arrangiatore di concerti di questo genere, legati alla musica moderna ed al musical, mentre la “vocalist” in questa occasione sarà la nota Soprano Gabriella Costa che, grazie alla sua versatilità, non è nuova anche ad esibizioni legate al Musical ed al Jazz.

Il programma prevede alcuni tra i più celebri brani legati a noti Musical realizzati a livello teatrale e cinematografico:

da LADY, BE GOOD – The man I love

da PORGY AND BESS – Summertime

da ROBERTA – Smoke gets in your eyes

da MONDO CANE – Tema dal film omonimo

da WEST SIDE STORY – I feel pretty e Somewhere

da FUNNY GIRL – People

da NEW YORK, NEW YORK – Tema dal film omonimo

di Karl Jenkins PALLADIO

da EVITA – Don’t cry for me Argentina

da JESUS CHRIST SUPERSTAR, I don’t know how to love him

da CATS – Memory

da THE PHANTOM OF THE OPERA – Wishing you were somehow here again e Think of me

da SUNSET BOULEVARD, With one look

Per informazioni: Tel. 0521 707715 – 273037 oppure e-mail auditorium@teatroregioparma.org