Santo Stefano al Mare. Tragedia sfiorata intorno alle 21,30, quando un grosso ramo è crollato nel dehor di un bar di piazza Aurelio Saffi, fortunatamente vuoto in quel frangente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo che hanno lavorato per circa due ore per mettere in sicurezza la pianta. Presenti anche i carabinieri e il sindaco.

(Foto tratte da Facebook)